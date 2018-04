'Si alguien cree que Roma es fácil, no lo vio contra Barcelona': Klopp

El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, calificó este viernes al Roma, su rival en semifinales de la Liga de Campeones, como un equipo "muy complicado" y dijo que "si alguien cree que será una eliminatoria fácil es que no vio los dos partidos contra el Barcelona".

Los reds pugnarán por una plaza en la final de Kiev con el equipo italiano, que dio una de las sorpresas en la competición en los últimos años al darle la vuelta al 4-1 sufrido en el Camp Nou y endosar a los de Ernesto Valverde un contundente 3-0 con el que obtuvieron el billete a semifinales.



"Es un sorteo y es muy emocionante. Lo más importante es que seguimos en la competición y que sabemos que vamos a tener una oportunidad contra cualquier rival que tengamos delante.



Esto es fútbol, y en el fútbol siempre hay oportunidades. Así que tenemos una contra el Roma", aseguró Klopp tras el sorteo. "Pero si alguien piensa que es una eliminatoria fácil, que no piense así, claramente no vio los partidos contra el Barcelona. El 4-1 de la ida fue engañoso; fue un Messi glorioso contra un gran Roma. La vuelta fue espectacular, lo que hicieron fue increíble. Deberían haber ganado por cuatro o cinco goles. Me impresionaron mucho", destacó el técnico germano.



Liverpool y Roma no se ven las caras en la Liga de Campeones desde hace 16 años, pero la eliminatoria de semifinales será el primer enfrentamiento de Klopp ante los 'Giallorossi'.



"Nunca he estado en Roma, ni siquiera de turismo, así que todo va a ser nuevo para mí. He jugado contra el Bayern de Múnich y varias veces frente al Real Madrid (los otros semifinalistas). Es emocionante: nunca he estado en Roma, una ciudad que es seguro preciosa, aunque no vamos de turismo", señaló