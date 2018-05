Klopp sobre el Real Madrid: 'Funcionan como un reloj suizo'

Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, elogió al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, "un luchador toda su vida", en la víspera de la final de la Liga de Campeones, y dijo que el equipo blanco "funciona como un reloj suizo".

"Muchas personas piensan que Zidane no tiene conocimientos tácticos, opinan lo mismo de mí y es curioso que dos entrenadores que no tienen ni idea de táctica lleguen a la final. Zinedine es uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia del fútbol y puede ganar por tercera vez la 'Champions' como entrenador, algo que nunca ha ocurrido. Es brillante. Desafortunadamente, tengo un tío brillante ante mí como entrenador", elogió.



"El Real Madrid funciona como un reloj suizo, hace un fútbol fantástico. Se organizan cuando tienen que hacerlo y son caóticos cuando el partido lo pide. Zidane es un luchador toda su vida, creciendo en Marsella tienes que serlo, como jugador no lo parecía porque era mejor que los demás, pero ahora lo demuestra cuando se cabrea en rueda de prensa si le dicen que su equipo tiene menos hambre que el Liverpool", añadió.



Klopp se mantuvo distante en la decisión de Salah sobre el ramadán y el ayuno, pero dijo que está preparado para jugar: "La religión es algo privado tal como lo entiendo yo, no hay nada que decir. En el entrenamiento se le verá repleto de energía, que es lo importante para disputar una final".



El alemán cree que es pronto para situar al delantero egipcio al nivel de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. "Salah ha hecho una temporada excepcional, pero Cristiano y Messi se merecen todos los elogios porque mantienen su gran nivel muchos años". Tras estudiar la virtudes del Real Madrid, el técnico del Liverpool se apoya en la táctica para aumentar sus opciones de conquistar la Liga de Campeones: "Hemos preparado el partido, hemos hecho análisis del juego del Real Madrid y son fuertes de verdad, pero nunca han jugado contra nosotros, que somos el Liverpool y en nuestro adn está ganar títulos grandes".



"Somos los que más goles hemos marcado en una edición de la historia de la 'Champions', con resultados excepcionales. La experiencia del Real Madrid es una gran ventaja, pero en el partido la experiencia no siempre ayuda. No podemos entrar a jugar su juego y con la táctica podemos reducir su calidad y ponerlo a nuestro nivel", agregó.



Klopp opinó que la final "está al cincuenta por ciento para cada equipo" y de su Liverpool señaló como punto fuerte "el espíritu" del grupo. "Tenemos que adaptarnos al nivel del rival, intentar jugar nuestro fútbol y explotar nuestras fortalezas", apostilló. "Nuestro punto fuerte es el espíritu que hemos creado esta temporada. Hace nueve meses éramos un buen equipo, pero desde entonces nos hemos preparado para lo grande. Algunos soñábamos con llegar a la final y lo hemos logrado con el trabajo que ha generado un espíritu especial", comentó