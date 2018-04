'Ningún delantero puede ser más completo que Cristiano': Boateng

El defensa central del Bayern Múnich Jerome Boateng, sostiene, en una entrevista con la revista "Kicker", que Cristiano Ronaldo es el delantero más completo posible y agregó que frente a la portería contraria es "como una máquina".

"Ningún delantero puede ser más completo que Cristiano. Remata con la derecha, con la izquierda, con la cabeza y todo a la perfección. Y frente a la portería contraria es como una máquina", aseguró. Según Boateng, el Bayern sólo puede contrarrestar la eficacia de Cristiano si funciona como equipo y es consciente de que no podrá anularlo por completo.



"No lo puedes anular por completo, siempre logra tener ocasiones en un partido porque tiene un excelente sentido del desmarque y un gran timing", explicó el internacional alemán.



"Además el juego del Real Madrid está hecho a su medida. Por eso es importante estar compacto como equipo, hacer relevos en las marcas y darle el menor espacio posible", añadió. Boateng se ha enfrentado a Cristiano Ronaldo tanto con la selección como con el Bayern.



"Tengo experiencias positivas y negativas con él, eso se compensa. Con la selección casi siempre hemos logrado neutralizarlo como en el 4-0 en el Mundial 2014. Con el Bayern logramos eliminar una vez al Real Madrid pero hemos sido eliminado dos veces", dijo.



Boateng considera que, pese al peligro que significa Ronaldo, el Bayern no debe concentrarse excesivamente en el jugador portugués. "Sacarlo del partido sólo hace el 50 por ciento, los otros jugadores del Real Madrid son demasiado buenos", sostuvo.