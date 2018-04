‘James es parte integral del Bayern, tiene imaginación': Heynckes

Jupp Heynckes, DT del Bayern Múnich, no ahorra elogios para el colombiano James Rodríguez, a quien se refirió en la rueda de prensa previa al duelo contra Real Madrid, por la ida de la semifinal de la Champions League.

“Algunos de nuestros espectadores están encantados cuando ven a James. Es parte integral del equipo del Bayern, tiene mucha imaginación y un gran espíritu futbolístico”, destacó el entrenador.



Incluso apuntó con emoción: “Ha llegado y ya está aprendiendo alemán".



Heynckes añadió que el duelo de este miércoles, en el Allianz Arena, es imperdible: “El partido será un placer para los aficionados al fútbol, ambos realizan un fútbol atractivo y no tengo favoritos, pero tengo una buena sensación".



Tras declararse “fan de Zidane”, comentó que su actual equipo se parece al que ganó el triplete europeo: “Estamos en una forma similar a la de 2013 y somos realmente un equipo, pero todavía hay un rival muy fuerte en el camino".



Heynckes aprovechó para liberar de la presión al árbitro holandés Björn Kuipers, al asegurar que lo conoce bien. "No me preocupa el árbitro, en toda mi carrera como entrenador siempre me he comportado muy bien hacia los árbitros, he sido siempre objetivo con su juicio y mañana es una semifinal de Champions donde están los mejores árbitros. Tengo plena confianza en el árbitro. Lo conozco bastante bien y estoy muy tranquilo", dijo en rueda de prensa en el Allianz Arena.



El Real Madrid accedió a semifinales con un penalti a Lucas Vázquez en el minuto 93 en el Santiago Bernabéu ante el Juventus, que provocó debate en todo el mundo del fútbol.