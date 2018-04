¿Ley del ex?: los futbolistas que jugaron en el rival de Champions

¿Habrá ley del ex?, en los dos cruces de semifinales en la Champions League hay jugadores que vistieron la camiseta de su rival a vencer en esta edición.

En la primera llave, Bayern vs. Real Madrid, hay varios futbolistas que podrían tener "ley del ex" y marcarle o, simplemente, hacer un gran partido frente a su rival, con el que ya visitó sus colores.



El más nombrado hasta el momento es James Rodríguez, quien estuvo desde el 2014 hasta inicios del 2017 en el Real Madrid. En el conjunto merengue no tenía muchos minutos, por lo que lo prestó a los bávaros en 2017. Actualmente, el colombiano es pieza clave del equipo alemán y podría tener una gran presentación frente a Zinedine Zidane, su extécnico.



El segundo es Toni Kroos, quien estuvo desde el 2007 hasta el 2014 en Bayern Múnich, siendo pieza importante del club. Sin embargo, en este mismo año, fue comprado por el Real Madrid y está en el once inicial, desde temporadas atrás, del conjunto merengue.



Arjen Robben, el tercero, estuvo en 2008 y 2009 en Real Madrid, pero en este año fue fichado por el Bayern Múnich, convirtiéndose en uno de los grandes e históricos jugadores del equipo bávaro.



Finalmente, en la segunda llave solamente hay un jugador que vistió ambas camisetas. Sin embargo, por eso es el único, porque es la pieza fundamental del Liverpool y quién está en mejor momento a nivel mundial.



Mohamed Salah fue jugador de la Roma del 2015 al 2017, pero en ese mismo año pasó al Liverpool, equipo en que tiene su mejor momento y lleva 44 partidos jugados con 39 goles anotados, un poco menos de un gol por partido.