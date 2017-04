Falcao, gol y experiencia para la clasificación de Mónaco a semifinal

Un gran partido, de esos que hicieron del 'Tigre' un fenómeno del área reconocido en el mundo, fue el que coronó el colombiano contra Borussia Dortmund, en una llave en la que pudo incluso tener un poco más de protagonismo.

La primera opción de gol de Falcao llegaría al minuto 6, cuando atrapó el centro de Lemar pero lo obstaculizó Piszczek oportunamente. Y no pudo cabecear en un centro más al minuto 11, pero aún así avisaba de su peligro.

El premio gordo de la noche llegó para él al minuto 16: tremenda salida de su socio Mendy, pase a Lemar y centro preciso para Falcao, que apareció en el área y de cabeza sentenció a Bürki.Al 27 lo sobró el centro y por centímetros no llegó al gol.

22' ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ C'est déjà le 7e but de @FALCAO cette saison en @ChampionsLeague !!!! (2-0) #ASMBVB pic.twitter.com/nZ8kAK37MB

Y de ahí, hasta el final de la primera etapa, fue más administrar, salir con el balón controlado de su área y buscando una sociedad con Lemar y Mendy que dio muy buenos réditos.

Pra el complemento, una más tuvo Falcao, otro centro de Meny y el cabezazo le salió desviado al 50. Volvió a ganar en el área el colombiano al 60, un cabezazo a la jugada que le tejieron Mendy y Lemar (los socios de siempre), pero se le fue afuera… y era tiro de esquina pero no lo sancionaron.

Al 64 se escapó Falcao en el contragolpe, burló a un defensa y cuando intentó picarla se le fue apenas por arriba. ¡Una pena! Merecía semejante golazo el Tigre para redondear su noche.

Clasificamos. Dios es fiel / we are in semifinal . God faithful / Qualifiés. Dieu est fidel pic.twitter.com/FpPjTbHEWI