‘Ahora hay que apuntar a la final de la Champions en Kiev’: DT de Roma

El técnico de la Roma, Eusebio Di Francesco, cuyo equipo firmó una hazaña este martes al eliminar al Barcelona de la Liga de Campeones tras remontar el 1-4 de la ida con un 3-0 en casa, aseguró que los ‘giallorossi’ no deben conformarse, sino apuntar a la final de Kiev.

"He transmitido una mentalidad, estoy muy feliz. Hoy es un gran momento, pero no basta. Estamos en semifinal, ¿por qué decir 'pase lo que pase' (en la próxima ronda)? Este equipo debe apuntar a Kiev, porque es correcto que lo haga", dijo Di Francesco en rueda de prensa al finalizar el partido.



El técnico de los romanos entró en la sala de prensa ante un largo aplauso de algunos periodistas presentes, y subrayó que su plantilla debe tener la ambición de seguir progresando en esta temporada europea. Una de las claves del triunfo de este martes ha sido el planteamiento estudiado por el técnico del Roma, que abandonó su habitual 4-3-3 para alinear un 3-5-2, que impidió al Barcelona practicar su fútbol habitual.



"Soy un loco, porque un técnico hace estos cambios asumiendo riesgos. Me habrían matado (referido a la prensa italiana). A mí me gusta esto, no me interesa. Doy las gracias a los chicos por cómo trabajaron, hicieron un trabajo extraordinario bajo todos los puntos de vista", dijo.



También destacó que la Roma obligó al arquero azulgrana, el alemán Marc André Ter Stegen, a jugar muchos balones y que eso dificultó la circulación de balón del Barcelona. Di Francesco informó de que la idea de cambiar el esquema táctico le vino en la noche del sábado, después de la derrota liguera 0-2 sufrida en casa contra el Fiorentina, y se alegró por el compromiso mostrado por sus jugadores.



Hizo un intenso trabajo a nivel mental y, explicó Di Francesco, insistió en el hecho de que el Barcelona todavía no había perdido ni un partido. "Ha sido extraordinario, contra un equipo que nunca había perdido. Dije a los chicos que por los números al final ellos debían perder. Les dije que cuando perderían, perderían mal", explicó.



"Hemos preparado este partido de manera excepcional, porque solo así se podía ganar al Barcelona", añadió.



EFE