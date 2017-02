'Esta victoria tiene un sabor particular': Edinson Cavani de PSG

0







El mejor atacante del PSG y de la Liga de Francia, protagonista de la goleada en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, no ocultó su felicidad por la contundente victoria en el Parque de los Príncipes.

"En las 4 temporadas que he estado aquí hemos hecho grandes partidos, pero esta victoria tiene un sabor particular, porque es un día especial para mi", dijo el "charrúa", que cumplía 30 años.

"Estamos muy felices, hemos hecho un gran trabajo pero mañana hay que recuperar", indicó.

Cavani señaló que todavía no piensan en la vuelta en el Camp Nou porque tienen partidos de las competiciones nacionales antes "que también son muy importantes. Si el fútbol es hermoso es porque no se sabe qué puede pasar hasta que no se juega", comentó.

Quien sí piensa en todo es el técnico Unai Emery, quien celebró por la felicidad de la gente en París. "El equipo ha hecho un gran esfuerzo, con un buen rendimiento, ante un grandísimo trabajo del Barcelona. También hemos mostrado talento y capacidad de respuesta", añadió.

El vasco insistió que "hemos jugado bien, con talento y capacidad en los mejores momentos para hacer un buen partido. Hemos demostrado solidaridad, hemos sabido jugar todos juntos, trabajar bien las cosas que pedía el partido, contra un adversario que exigía mucho, estar atentos los 90 minutos.

Pese a la goleada lograda, que casi deja sentenciada la eliminatoria, el técnico vasco no se fía: "Sigo teniendo el mismo respeto al Barcelona y 90 minutos en el Camp Nou son largos, lo sé yo y el PSG. Desde la prudencia, la contención, respeto por la vuelta y por el rival".

EFE