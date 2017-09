'De la derrota con Juventus, nadie dice nada de Piqué': Mathieu

0







En la segunda jornada de la Champions, Barcelona visitará al Sporting de Lisboa, club en el que actualmente juega Jeremy Mathieu, ex futbolista ‘culé’.

El ahora defensa del equipo portugués habló con ‘Marca’ sobre su pasado en el equipo azulgrana y aquel partido de los cuartos de final de la Champions anterior, en el que la defensa tuvo un flojo rendimiento.

“He vuelto a ver el partido contra la Juventus y todo el mundo dice que yo fui el problema. Es verdad que en los goles estoy uno contra uno y no me lanzo, reculo, pero después hacen un pase y podrían decir que qué hace Mascherano o Piqué, pero no. Es mi opinión”, dijo el defensa francés.

También le preguntaron sobre la oportunidad de marcar un gol en el juego de este miércoles y si lo celebraría.

“Tengo mucho respeto a mis excompañeros y a la afición. Si lo celebro será por Bartomeu y Robert Fernández, porque creo que la manera que trataron resultó muy difícil para mí”, añadió el futbolista.

Entre muchas otras preguntas, Mathieu fue cuestionado por la forma de parar a Messi, quien está teniendo un muy buen inicio de temporada en la Liga local.

“Es difícil porque nunca sabes cómo va a jugar. Dejarle a un metro, no lanzarse, y esperar a que se la pase a otro”, finalizó.

Redacción Futbolred