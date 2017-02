David Ospina, titular de Arsenal en visita al Bayern en Champions

David Ospina fue confirmado titular en el arco del Arsenal de Inglaterra, en su visita al Bayern de Múnich alemán en el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. El compromiso iniciará a las 2:45 p.m.

El guardameta colombiano jugará su séptimo partido en la competición, ratificando que es el dueño del puesto de los ‘gunners’ en la Champions. En los seis compromisos anteriores ha recibido 6 goles.

Así formará Arsenal:

Here we go... this is how we'll line up for #FCBvAFC pic.twitter.com/XcCJ7h9nBN