'Robben, Lewandowski y Ribéry: los 3 más difíciles de parar': Carvajal

Dani Carvajal, defensa internacional del Real Madrid, destacó el peligro de "los tres de arriba" del Bayern Múnich, Arjen Robben, Robert Lewandowski y Franck Ribéry, a los que señaló como los jugadores "más difíciles de parar" en el duelo de semifinales de la Liga de Campeones.

"Robben, Lewandowski y Ribéry, los tres de arriba, son jugadores muy difíciles de parar. Es complicado marcarles y con cualquier detalle te pueden hacer gol", advirtió Carvajal en un acto publicitario con Codere, casa oficial de apuestas del Real Madrid.



El defensa madridista guarda los mejores recuerdos posibles de la Liga de Campeones, competición que ha conquistado ya en tres ocasiones. "Tengo la suerte de que todos los años he podido llegar a semifinales desde que estoy aquí. Cada año tiene una empatía especial, y este año también por los rivales que nos han tocado, estamos contentos y deseando que llegue el partido", dijo.



"He tenido la suerte de levantar ya tres Champions y, sobre todo, ver esas noches mágicas y a la gente vibrar en el estadio, las fiestas que se hacen en el Bernabéu. Especialmente me quedo con el paseo de Cibeles después de la Décima que fue algo alucinante que tengo en la retina grabado", añadió.



Carvajal encara con positivismo el reto que tiene ante sí el Real Madrid de ser el único club que vence tres ediciones consecutivas de la Liga de Campeones. "Nada es imposible, vamos a luchar por ella. Estamos trabajando y, si hemos conseguido dos por qué no vamos a ir a por esa tercera consecutiva", sentenció.