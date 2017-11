Cristiano sobre el caos: 'Pepe, Morata y James nos hacían más fuertes'

0







Luego de la inesperada derrota del Real Madrid 1-3 frente al Tottenham por la cuarta fecha del Grupo H de la Champions Legue, los rumores de crisis sobre el rendimiento del conjunto merengue empezaron a ser más notorios.

“Este es el fútbol no se puede estar en buenas rachas, debemos estar tranquilos y no desesperarnos. El partido fue equilibrado, las oportunidades que ellos tuvieron las anotaron y nosotros no, es fue la diferencia”, afirmó Cristiano Ronaldo.

Estar a ocho puntos del Barcelona en la Liga de España tiene para el portugués un detalle que influye, aunque no sea la causa principal de las derrotas: “los futbolistas nuevos que han llegado tiene un gran potencial y serán el futuro del Real Madrid, pero los jugadores como Pepe, Morata y James nos hacían más fuertes”.

Consciente que se debe seguir trabajando para levantar el nivel, la derrota dejó al equipo blanco en la segunda posición de su grupo en Liga de Campeones y el atacante fue claro al decir que la falta de experiencia les está pesando a la hora de los partidos importantes.

“La gente se olvida muy rápida de las cosas buenas que esta plantilla ha hecho, para mí no hay crisis. Las personas tienen una mente muy corta y se les olvidan las cosas (…) No se puede decir que esta plantilla sea peor a la del año pasado, a lo mejor con menos experiencia que la otra sí y eso es muy importante para nosotros”, sostuvo ‘CR7’.

Para finalizar, el delantero no le dio importancia a sus anotaciones, una sola, que ha marcado en el rentado local porque “una buena exhibición ya no cuenta para ustedes (periodistas e hinchas) solo cuentan los goles y goles. De las estadísticas no voy a hablar porque pones en google: ‘Cristiano Ronaldo goles’ y ahí está todo, así que no me preocupa para nada”.

