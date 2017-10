Bayern visita a Celtic con James pero sin los goles de Lewandowski

0







Actualizado hace 2 horas

Con dos triunfos ante el Leipzig la semana pasada (en Copa –por penaltiss- y en Bundesliga), el Bayern viajó con confianza a Escocia, apoyado en el buen momento de hombres como James Rodríguez pero sin su goleador Robert Lewandowski.

El Bayern logrará su avance a la siguiente fase en esta jornada si gana y si PSG, que recibe al Anderlecht, no logra un mejor resultado.

El atacante polaco tuvo problemas en el muslo izquierdo en el partido de la Bundesliga contra el RB Leipzig. Los exámenes médicos determinaron que no hubo desgarro, por lo que las molestias pueden deberse al exceso de partidos que ha jugado el delantero en las últimas semanas. Precisamente, él mismo lamentó en las últimas horas que no tenga un reemplazo que le permita descansar más tiempo.

La ausencia de Lewandowski le abrió un espacio al juvenil Manuel Hintzheimer. El francés Kingsley Coman, que fue baja contra el Leipzig por un golpe en una rodilla, sí viaja a Glasgow pero todavía no está decidido que vaya a jugar. Además de Lewandowski, faltarán los lesionados Manuel Neuer, Thomas Müller y Franck Ribery así como el convaleciente Juan Bernat, que ha empezado a integrarse a los entrenamientos tras recuperarse de una lesión de rodilla.

“Obviamente las lesiones son inesperadas, pero trataremos de encontrar una solución. Es posible que juguemos con un 4-4-2 pero tomaré la decisión mañana (martes). Todos los grandes equipos tienen estas dificultades pero siempre encuentran soluciones, y eso es lo que haremos. Me concentro en proteger a mis jugadores. Lewandowski no estaba al cien por ciento físicamente por lo cual no tenía sentido que jugara mañana”, explicó el técnico Jupp Heynckes.

Celtic espera cambiar una tendencia que favorece a los alemanes: en tres partidos solo pudo sumar un empate y tres derrotas, la última en esta misma edición de Champions League, por 3-0 en Munich.

El equipo de Brendan Rodgers no podrá contar con Jozo Šimunović, Anthony Ralston, Patrick Roberts ni Erik Sviatchenko por problemas físicos. “Por supuesto, a la mayoría de equipos les cuesta contre el Bayern, pero el partido anterior hubo momentos en el segundo en que mostramos confianza y creímos que éramos capaces de jugar a nuestro estilo. Esta vez jugamos en casa, amamos jugar aquí con el apoyo de nuestra gente y trataremos de encontrar la manera de lograr un mejor resultado esta vez”, dijo.

El partido se disputará este martes en el Celtic Park de Glasgow y el árbitro será el holandés Danny Makkelie.

Redacción Futbolred