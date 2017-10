Barcelona pincha en Atenas y no pasa del 0-0 contra Olympiacos

0







Barcelona intentó una y otra vez romper el cero frente a un Olympiacos en extremo disciplinado para la marca, que controló las bandas y logró aislar a Messi del circuito de ataque. El premio justo fue un punto para el equipo griego, que unas veces por mérito y otras por suerte pudo celebrar en su casa.

Al minuto 18 se presentó la primera acción clara, un gol anulado al Barcelona, Denis por fuera de lugar.

Una opción más tendría el visitante al 21, un remate de Suárez que salió desviado.

Al 27 salvó con las piernas el portero Proto el remate de Messi y pocos minutos después ganó un nuevo mano a mano, en una confusión en el área. El tiro libre de Messi, que amenazaba con ser gol, se fue lejos.

Para el segundo tiempo, de nuevo salió Barcelona con la iniciativa y Olympiacos a esperar, muy motivado por el aliento de su público, que no paró de cantar ni un minuto.

Lo intentó Messi en una excursión que no llegó a puerto y lo volvió a tener en una jugada increíble con su amigo Suárez: “hazlo tu, mejor tu, no mejor tu”… y no lo hizo ninguno de los dos.

El colombiano Felipe Pardo ingresó al minuto 78 y cumplió más tareas de marca.

Se salvó Olympiacos sobre el final en una de las opciones más claras del partido, una belleza de pase de Messi a Suárez, cuyo toque sutil pegó rebeldemente en el travesaño.

El equipo de Pardo sumó su primer punto en Champions mientras que los dirigidos por Ernesto Valverde tuvieron que aplazar la clasificación.

Proto sufriría a Messi antes del pitazo, primero en un tiro libre que salvó de puñetazo y luego un remate desde afuera del área que detuvo, aunque luego pitaron fuera de lugar.

Redacción Futbolred