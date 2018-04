Barcelona se plantea volver a semifinales de Champions, en duelo contra Roma

Volver a las semifinales de la Champions, después de dos cursos fuera de ellas, es el objetivo que persigue el Barcelona en el enfrentamiento que se abre mañana ante el Roma, en una eliminatoria en la que los azulgrana son favoritos y contarán con todo su arsenal de efectivos.

Los de Ernesto Valverde, el único club europeo que no ha perdido en su campeonato doméstico, llegan al envite en un buen momento, con la recuperación física de Leo Messi, que ya jugó unos minutos ante el Sevilla después de perderse los dos partidos amistosos con la selección argentina.



El efecto Messi, que ha anotado en los últimos siete partidos, se dejó notar en el Pizjuan, ya que apareció en la última media hora cuando el Barça perdía por 2-0 y al final un gol suyo acabó por igualar el partido a última hora.



El Barça, líder destacado de LaLiga y clasificado para la final de la Copa del Rey, no cae como local en Europa desde el 1 de mayo de 2013, cuando el Bayern de Múnich le endosó un 0-3 en las semifinales de la competición.



Los azulgrana, desde entonces, han conseguido 23 triunfos y dos empates, aunque estos dos últimos (Juventus, 2017; Atlético de Madrid, 2014) les echó de la competición.



En la presente Champions, el Barça ha conseguido 11 goles en casa y solo ha encajado uno, pero tiene pendiente llegar a las semifinales de la máxima competición europea, algo que no ha conseguido en las dos últimas campañas. En ambas, el equipo de Luis Enrique Martínez cayó en cuartos. El año pasado frente al Juventus de Turín (3-0 en Italia; 0-0 en el Camp Nou) y hace dos fue el Atlético de Diego Simeone quien se deshizo del Barça (2-1 en el Camp Nou; 2-0 en el Calderón).



Para el partido de mañana, Valverde solo tiene una duda. Con la segura reaparición de Sergio Busquets, después de recuperarse de una pequeña fisura en el dedo del pie que le ha dejado fuera de juego en las últimas tres semanas; la presencia de Paulinho o de Dembélé determinará el dibujo táctico.



En las otras nueve posiciones, no hay dudas, ya que Valverde no puede contar para los partidos de esta Champions con Coutinho, que ya jugó con el Liverpool esta misma competición. Si juega Paulinho, Valverde tendrá más consistencia en la medular; si se decide por Dembélé, dispondrá de más pólvora en ataque, una faceta en la que espera recuperar a Luis Suárez, que no marca en Europa desde marzo del año pasado.



Como se esperaba, el colombiano Yerry Mina tampoco entró esta vez en la convocatoria de Valverde.



Roma llega a Barcelona con una buena noticia, la convocatoria del belga Radja Nainggolan, recuperado de un problema muscular, y con otra negativa: la ausencia por lesión del turco Cengiz Under.



Tras ganar al Chelsea, apartar al Atlético Madrid de las eliminatorias y derrotar al Shakhtar Donetsk en los octavos de final, Roma se convirtió, junto al Sevilla, en la revelación de esta Copa de Europa y llega al Camp Nou con ganas de seguir sorprendiendo.



El técnico Eusebio Di Francesco consiguió recuperar a Nainggolan, que se había retirado en el último partido liguero empatado 1-1 contra el Bolonia a causa de un problema muscular, y también al volante Lorenzo Pellegrini, que también se perdió por lesión el duelo del sábado.



No estará en el Camp Nou el extremo turco Under, una de las grandes intuiciones del director deportivo del Roma, el español Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi", en el último mercado veraniego, que le fichó procedente del Estambul Basaksehir a cambio de 13 millones de euros. Es una baja significativa para Roma, ya que en su primera temporada en la Serie A (Primera División), Under disputó 24 partidos y marcó seis goles, entre ellos los tantos determinantes para los triunfos contra Verona, Benevento y Udinese.



Así, Di Francesco apostará con toda probabilidad por Stephan El Shaarawy como extremo derecho en sustitución del turco, con el argentino Diego Perotti en la banda izquierda y el bosnio Edin Dzeko como único delantero. Dzeko es el líder ofensivo del Roma y puso su firma en los momentos clave de la campaña europea de su equipo, al marcar un doblete al Chelsea en Stamford Bridge y al anotar el gol decisivo contra el Shakhtar para pasar a cuartos.



Además, ya sabe lo que es marcar al Barcelona en el Camp Nou, aunque los recuerdos de ese encuentro no son positivos para Roma, ya que la visita a los azulgrana en la fase de grupos de 2015 terminó con un 6-1 para los locales.



El 4-3-3 de Di Francesco verá al brasileño Alisson Becker en la portería, con Alessandro Florenzi, el argentino Federico Fazio, el griego Kostas Manolas y el serbio Aleksandar Kolarov que formarán la línea defensiva de cuatro.



En el centro del campo actuará el capitán Daniele De Rossi, con el holandés Kevin Strootman y, seguramente, Radja Nainggolan, aunque los romanos deberán evaluar todavía si el belga, que acaba de recuperarse, puede aguantar el ritmo de un partido de tanta exigencia. De quedarse en el banquillo Nainggolan, Di Francesco debería apostar por el brasileño Gerson Da Silva.



En los últimos días, Monchi reconoció en una entrevista con EFE que el Barcelona es favorito "por capacidad, historia e incluso obligación", pero subrayó que el Roma irá al Camp Nou intentando ser fiel a su filosofía para conseguir un resultado positivo.



La ambición de los romanos es contener la fortaleza del Barcelona en la ida para ir a por todas en la vuelta del Estadio Olímpico, programada para el martes 10 de abril. Los romanos se vieron las caras con el Barcelona en cuatro ocasiones, con una sola derrota (el ya mencionado 6-1 de 2015), un triunfo (3-0 en 2002) y dos empates (1-1, tanto en 2002 como en 2015).



Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Dembélé o Paulinho, Messi y Suárez.



Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, El Shaarawy y Dzeko.



Árbitro: Danny Makkelie (HOL).



Estadio: Camp Nou.



Hora: 1:45 p.m.