Atlético se complicó en Champions: empató 0-0 en su visita a Qarabag

Actualizado hace 3 horas

Atlético de Madrid no pudo sacar un buen rédito en su visita al Qarabag, de Azerbaiyán, y no pasó del empate 0-0, resultado que sirve de poco para remontar su andar en el grupo C de la Champions League.

El ‘colchonero’ se enredó más de la cuenta con el último de su zona, que sumó su primer punto contra los dirigidos por Diego Simeone. Atlético tuvo el control en amplios pasajes del compromiso, pero se vio impotente para superar la férrea defensa del Qarabag.

Ni siquiera en los últimos 15 minutos el Atlético pudo romper el cero, a pesar de que el local jugó con diez hombres ese pasaje del partido tras la expulsión de Dino Ndlovu. El equipo rojiblanco pidió un penalti sobre el final, pero el árbitro francés Ruddy Buquet no lo pitó.

Con 2 puntos, Atlético se mantiene tercero en su zona, superado por Roma (4 unidades) y Chelsea (6), equipos que se enfrentan este mismo miércoles.

Redacción Futbolred