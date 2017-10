Atlético no pasó del 1-1 con Qarabag y quedó al borde de eliminación

0







Atlético de Madrid se asomó este martes al precipicio en la Champions League, con otro duelo decepcionante en desarrollo y resultado, el empate con el que naufragó en la cuarta jornada frente al Qarabag (1-1) y muchísimo más cerca de su eliminación que de una clasificación pendiente ya de un milagro.

Ya no sólo le vale con ganar sus dos partidos, la visita de la Roma al Wanda Metropolitano y el choque contra el Chelsea en Stamford Bridge, sino también esperar que uno de los dos no venza al conjunto azerbaiyano, al que no ha sido capaz de superar el bloque rojiblanco en ninguno de sus dos partidos con dos empates que valen muy poco.

Los conducidos por Diego Simeone comenzaron bien el partido en el Wanda Metropolitano, pero a medida que fueron pasando los minutos le cedió espacio y la pelota al rival, que logró irse arriba en el tablero a los 40 con un tanto de Míchel. Silencio total en el estadio rojiblanco.

Sin reacción del Atlético en el segundo tiempo, en el que terminó con 55 minutos de impotencia y suplicio con un golazo de Thomas, un derechazo al que voló sin éxito el portero rival (1-1). Antes había salvado Savic el 0-2 en un contragolpe del Qarabag, a un metro de la línea, cuando un adversario ya estaba dispuesto para empujar el balón; después el 'colchonero' se encontró con otra circunstancia favorable, la roja directa a Pedro Henrique por una plancha sobre la cara de Diego Godín.

1-1 y superioridad numérica. Un ejercicio ofensivo e insistente, con más fe que fútbol, contra el reloj y el repliegue total del conjunto azerbaiyano; una prueba de nuevo de pegada para el equipo rojiblanco, fallida para Gameiro, Filipe Luis, Gabi o Gaitán, con Savic expulsado y con el Atlético de nuevo empatado, a un milímetro ya del precipicio de la eliminación.

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Correa, Gabi, Thomas (Gaitán, m. 62), Saúl; Griezmann y Gameiro (Fernando Torres, m. 69).

1 - Qarabag: Sehic; Medvedev, Rzecniczak, Sadygov, Agolli; Gara Garayev, Almeida; Pedro Henrique, Míchel (Ismayilov, m. 91), Guerrier (Yunuszada, m. 63); y Sheydaev (Dani Quintana, m. 72).

Gol: 0-1, m. 40: Michel, de cabeza tras un saque de esquina. 1-1, m. 55: Thomas, con un derechazo a la escuadra desde fuera del área.

Árbitro: Deniz Aytekin (Alemania). Expulsó con roja directa a Pedro Henrique, del Qarabag (m. 59), y a Stefan Savic, por doble amarilla (m. 32 y 88), del Atlético. Amonestó al local Fernando Torres (m. 75) y a los visitantes Sadygov (m. 8) y Rzecniczak (m. 32).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo C de la Champions disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante unos 50.000 espectadores.

