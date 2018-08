¡Lo hizo Atlético! Venció 4-2 a Real Madrid y es nuevo rey europeo

Atlético de Madrid eligió la Supercopa de Europa para superar, por primera vez en torneos internacionales, al Real Madrid. Un doblete de Costa, un golazo de Saúl y otra joya de Koke decretaron el 4-2 final, que le dio al equipo de Diego Simeone el primer título de la temporada.

No se cumplía si quiera el minuto de juego, apenas iba por los 48 segundos, cuando llegó el derechazo temible de Costa para poner a ganar al Atlético, tras superar en el mano a mano a Ramos y a Varane, quien apenas lo vio pasar.



Difícil, como se esperaba, fue aguantar la arremetida del Madrid, que apostó por el empate con todo su talento, incluyendo un taco de Asencio de espaldas al arco y Oblak, enorme, salvó al minuto 16.



Pero al 26 insistía Real Madrid con todos sus efectivos, hasta que coincidieron los chicos del talento: tremenda cabalgata por derecha de Bale, centro perfecto y apareció Benzema contra el palo para meter la cabeza y castigar a Oblak. Empataba, justamente, el equipo de Lopetegui.



De hecho, al 28 se le fue a Asensio el segundo tanto tras una excursión ofensiva cuyo remate salió apenas desviado. Pero así como se proyectaba también fallaba el joven español, quien al 28 se ganó una amarilla por falta a Costa, que se encaminaba al arco de Navas.



Al 61 vendría el penalti claro, por mano en el área de Juan Fran, que cobró Ramos, en ausencia de Cristiano, para firmar la remontada y poner a ganar al equipo ‘merengue’ 2-1.



Decíamos que fallaban los de blanco y lo haría también Marcelo, quien al 78 fue a la banda para intentar un rechazo pero acabó metiendo la pelota en su área, donde se coló Correa para ir hasta la raya, darse la vuelta y servirle a Costa su segundo tanto de la noche y el 2-2 para el Atlético.



Pasó el tiempo y fue necesario jugar el tiempo extra para conocer al campeón de la Supercopa de Europa, en el que Atlético tomó la delantera tras una gruesa falla del equipo blanco en la salida –se complicó Ramos-: fue Thomas por la izquierda y metió un pase hacia atrás impecable que Saúl tomó y sin dudar lo puso e la esquina superior izquierda. ¡Golazo!



Sentenció Koke al 103 del alargue cuando superó Costa a Carvajal, la abrió para que Vitolo, toque de primera y apareció el volante, libre por el medio, para poner la final 4-2 a favor del Atleti.



Quiso Modric sobre el final pero Oblak estaba muy seguro y ya no encontró más caminos el Madrid, que no había perdido nunca contra el Atlétco, hasta este miércoles, en Tallin (Estonia), un título europeo.



En el banquillo estuvo el colombiano Santiago Arias, quien no llegó a estrenarse en esta final europea pero sí pudo celebrar el título de su nuevo equipo.