¿Celebrar o no? Así vieron españoles y alemanes el ‘perdón’ de James

James Rodríguez no celebró el gol que le hizo este martes, en el Bernabéu, al equipo con el que aún hoy tiene contrato: Real Madrid.

El colombiano anotó el 2-2 parcial, que le daba vida al Bayern en pleno estadio Santiago Bernabéu, pero con su gesto se disculpó con los hinchas, que lo ovacionaron desde el primer momento y a su salida, cuando lo reemplazaron por Javi Martínez.



“Fue por los tres años que estuve aquí, fui feliz, estuve bien acá”, explicó el propio colombiano, quien agradeció el cariño de la gente: “Contento por la ovación, quiere decir que hice cosas buenas aquí y gracias por eso a todos”.





JAAAAMEEEESSSS 🔴🔴

James Rodríguez empata el partido. Apareció el colombiano para darle vida a su equipo. Los bávaros están a UN gol de Kiev.



Real Madrid 2-2 Bayern Munich

(G: 4-3) #ChampionsLeague

pic.twitter.com/zIeDPaQtoX — Solo de Fútbol (@DeFutbollMX) May 1, 2018

Por eso su amigo Marcelo, figura del Madrid, lo felicitó: “Eso es respeto al equipo en el que has jugado. Él ha sido muy feliz aquí, somos amigos y eso ha sido perfecto”, dijo.



Keylor Navas, otro de los cercanos al volante nacional, señaló: “James es un compañero pero también amigo, al final lo del gol para mí fue indiferente. La alegría de estar en una final le quita a uno la tristeza de haber recibido dos goles”.



Pero ¿qué tan molesto fue ese gesto en el Bayern, el equipo que le ha dado confianza y que además paga su salario? "James ha hecho un partido espectacular. Al final estaba un poco cansado, pero además con Javi Martínez quería a un jugador que va muy bien de cabeza. Ese ha sido el único motivo. James ha estado espectacular. No tengo nada que objetar en su rendimiento. Ha estado muy bien", explicó el DT Jupp Heynckes, sin recriminar ni decir nada sobre el gesto.



Entre sus compañeros, Boateng y Vidal se concentraron en felicitarlo y no tuvieron comentarios para su celebración: