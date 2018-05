Real Madrid, un camino duro pero pleno de goles hasta Kiev

El Real Madrid llega a la gran cita de su temporada, la final de Liga de Campeones, con un total de 61 partidos, 38 triunfos y tres títulos -Supercopas de Europa y España y Mundial de Clubes-, pero eliminado en cuartos de final en Copa del Rey y quedándose sin opciones en navidad en Liga.

El éxito rotundo o la decepción en una temporada irregular para el Real Madrid, lo marcará la final de 'Champions' ante el Liverpool a la que el equipo de Zinedine Zidane llega en su año de más derrotas, hasta nueve, pero siempre firme en su competición preferida, una Liga de Campeones en la que tuvo que eliminar a los campeones de ligas francesa (PSG), italiana (Juventus) y alemana (Bayern Múnich).



El total maratoniano de partidos oficiales disputados por el Real Madrid en la temporada 2017/18 lo dan forma 61 partidos, de los que venció 38, empató catorce y salió derrotado en nueve con un balance goleador de 145 goles a favor (2,3 por encuentro) y 68 en contra (1,11 por cita).



LaLiga Santander la acabó tercero a causa de un inicio irregular, con falta de ambición por revalidar el título y enterrando sus opciones en la primera vuelta.



La derrota en el clásico del Santiago Bernabéu antes de las vacaciones navideñas fueron la sentencia a un Real Madrid que pinchó en 16 de las 38 jornadas, sorprendentemente débil de local, dejando escapar 19 puntos, consiguiendo 36 de 57 posibles. Derrotas ante el Betis y empates contra Valencia y Levante en el Santiago Bernabéu fueron el aviso a lo que estaba por llegar en una Liga que no peleó. Acabó siendo derrotado también por Girona, Villarreal, Espanyol y Sevilla.



En Copa del Rey llegó la eliminación más dolorosa para Zidane, que no oculta que fue un "fracaso" caer en su estadio en cuartos de final ante el Leganés, después de haber ganado la ida en Butarque. Los malos síntomas mostrados ante rivales menores como CF Fuenlabrada, de Segunda B, y Numancia, de LaLiga 1/2/3, con empates de ambos en el Bernabéu, se confirmaron en el primer duelo ante un Primera.



En Liga de Campeones todo fue distinto. Ha jugado un total de 12 partidos hasta la final, con 8 victorias, dos empates y dos derrotas. La primera le costó no acabar primero de grupo, ante el Tottenham en Wembley (3-1) y la segunda provocó el susto ante el Juventus en el Bernabéu (1-3), en una eliminatoria de cuartos que se decidió por un penalti en el último segundo sobre Lucas Vázquez.



El total de tantos en el camino a su tercera final de Liga de Campeones consecutiva fue de 30 (2,5 por partido), la mitad de su gran referente y máximo goleador del torneo, Cristiano Ronaldo. 24 de los 30 goles llegaron con remates desde dentro del área, solo cuatro con disparos lejanos y otros cuatro de penaltis. Mientras que el equipo de Zidane encajó 15 tantos (1,2 por encuentro).



Una temporada más el referente goleador madridista fue el portugués Cristiano Ronaldo con sus 44 goles, superando por octavo año consecutivo la barrera inalcanzable para casi cualquier futbolista de cuarenta dianas. Y eso que arrancó con una sanción por empujar al colegiado en la ida de la Supercopa de España que le lastró. Le costó más que nunca encontrar continuidad en el gol pero el 2018 y el pase definitivo a jugar de 9 le impulsó. En el nuevo año ya suma 28 goles.



El resto de tantos madridistas se reparten entre Gareth Bale (19), Marco Asensio (11), Benzema (11), Isco (9), Lucas Vázquez (8), Casemiro (7), Borja Mayoral (7), Marcelo (5), Kroos (5), Sergio Ramos (5), Nacho (4), Modric (2), Dani Ceballos (2) y Achraf (2).



De la primera plantilla tan solo se quedaron sin marcar esta temporada Dani Carvajal, Theo Hernández, Mateo Kovacic, Raphael Varane, Jesús Vallejo y Marcos Llorente. Cristiano marcó en cuatro competiciones como lograron Gareth Bale, Marco Asensio y Karim Benzema. Isco Alarcón, Lucas Vázquez, Borja Mayoral y Casemiro vieron puerta en tres.