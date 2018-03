Sevilla, el único de ocho equipos que perdió en Liga previo a la Champions

Esta semana se definirán los otros cuatro clasificados a los cuartos de final de la Champions, fase a la que ya están seguros Real Madrid, Juventus, Manchester City y Liverpool.



El martes jugarán Manchester United vs. Sevilla y Roma vs. Shakhtar, mientras que el miércoles estarán Besiktas vs. Bayern Múnich y Barcelona vs. Chelsea.

Tras los partidos disputados este fin de semana, siete de los ocho equipos que jugarán llegan en su mejor forma, pues ganaron en sus respectivas ligas. Sin embargo, el único que no festejó fue el Sevilla del colombiano Luis Muriel.



Si bien el colombiano estuvo cerca de marcar, sus compañeros en la defensa tuvieron falencias que les costó perder 2-0 con Valencia, un resultado negativo de cara a su visita al rojo de Mánchester, que venció 2-1 al Liverpool.



Los que llegan en la mejor forma son los del Bayern Múnich que golearon 6-0 al Hamburgo y tendrán que visitar al Besiktas de Turquía, que también ganó, pero por un guerreado 1-0 contra Genclerbirligi.



Sin lugar a dudas, el juego estelar será el de Barcelona vs. Chelsea. Los españoles superaron 0-2 en su visita al Málaga, mientras que los ingleses vencieron 2-1 a Crystal Palace.



Roma y Shakhtar serán los que lleguen más descansados, pues ambos jugaron el viernes. Además, los dos vencieron por tres goles. Los italianos lo hicieron frente a Torino, mientras que los ucranianos al Vorskla.