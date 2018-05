Así llega la plantilla de Liverpool a Kiev: solo 3 jugaron 12 partidos

La plantilla del Liverpool llega a Kiev, en busca de su sexto título, con solo tres futbolistas que estuvieron en los 12 juegos disputados en la Champions League. Este sábado, a la 1:45 p.m., definirán el título frente al Real Madrid.



Así llegan los jugadores del Liverpool a la final de la Champions League:

Loris Karius (arquero)

(12 partidos, 1.080 minutos, 22 paradas, 13 goles encajados). El guardameta germano ha disipado las dudas de la temporada pasada y se ha asentado como el titular en la portería de los de Anfield. Jürgen Klopp apostó por él a comienzos de curso y ha respondido, relegando al banquillo al belga Simon Mignolet, inquilino titular en los últimos años. Llegó a Anfield después de ser el segundo mejor arquero de la Bundesliga.



Trent Alexander-Arnold

​(9 partidos, 730 minutos, 1 gol - 2 partidos en la fase previa, 155 minutos, 1 gol). Una de las revelaciones de la temporada a orillas del río Mersey. El canterano ha aprovechado a la perfección la ausencia de Clyne y se ha convertido en titular indiscutible en el lateral derecho. Brilló en la fase previa e, incluso, vio portería ante el Hoffenheim. Gareth Southgate, seleccionador absoluto inglés, ha aprovechado el excelso año de Alexander-Arnold (19 años) y lo ha incluido en la convocatoria para la Copa del Mundo de Rusia.



Joe Gomez

​(5 partidos, 371 minutos, 0 goles - 1 partido en la fase previa, 25 minutos, 0 goles). Otra de las buenas noticias de la temporada en Anfield. Gomez, de 20 años, se recuperó de una rotura del ligamento cruzado que le obligó a perderse el curso anterior y se hizo un hueco en la primera plantilla. Lateral derecho o defensa central, alternó la titularidad con Alexander-Arnold hasta que una lesión en marzo le hizo despedirse del curso y del Mundial.



Virgil van Dijk

(5 partidos, 450 minutos, 0 goles). Llegó a Anfield en el mercado de fichajes de invierno por 75 millones de libras procedente del Southampton. El central internacional holandés era la pieza que necesitaba el Liverpool para afianzar una defensa hasta entonces dubitativa. Su presencia se ha hecho notar en la Champions, en la que sólo se perdió -por descanso y con la eliminatoria decidida- el partido de vuelta de octavos de final contra el Oporto.



Dejan Lovren

​(11 partidos, 960 minutos, 0 goles - 2 partidos en la fase previa, 180 minutos, 0 goles). Un fijo para Jürgen Klopp. El central croata es uno de los puntales de la defensa y alguien que ha crecido desde la llegada de Van Dijk. Fue titular en la ronda previa ante el Hoffenheim y sólo perdió uno de los 12 partidos de los 'Reds' desde la fase de grupos hasta la final.



Ragnar Klavan

​(7 partidos, 297 minutos, 0 goles - 1 partido en la fase previa, 2 minutos, 0 goles). Inició la temporada como tercer o cuarto central, y perdió relevancia desde la llegada de Van Dijk en enero. El estonio ha sido empleado, sobre todo, en los instantes finales de los partidos, cuando Klopp buscaba mantener un resultado o perder tiempo. Con la baja del zaguero Joël Matip por lesión subió un escalón en la lista, aunque tampoco ha gozado de muchos de minutos.



Joël Matip

​(6 partidos, 465 minutos, 0 goles - 2 partidos en la fase previa, 180 minutos, 0 goles). El principal perjudicado tras el multimillonario fichaje de Van Dijk. El internacional camerunés era un fijo en el corazón de la zaga junto a Lovren, pero primero Van Dijk y luego una inoportuna lesión muscular lo apartaron del equipo. En abril se confirmó que tenía que pasar por el quirófano y que decía definitivamente adiós a la temporada.



Alberto Moreno

​(8 partidos, 563 minutos, 0 goles - 2 partidos en la fase previa, 180 minutos, 0 goles) Ha ido de más a menos y ha sido el principal perjudicado por la eclosión del joven Andy Robertson. Moreno fue el elegido por Klopp en la fase previa contra el Hoffenheim y en los seis partidos de la fase de grupos. Desapareció a partir de octavos de final y apenas se le ha visto. Ha conseguido tres asistencias en la presente edición de la Champions.



Andy Robertson

​(5 partidos, 450 minutos, 0 goles) Fichado el pasado verano procedente del Hull City por cerca de ocho millones de libras, el lateral izquierdo escocés tardó en hacerse con la titularidad, pero en cuanto la consiguió no la soltó. Sólo se perdió un partido desde febrero, el de vuelta de octavos de final frente al Oporto, en el que Klopp le dio descanso con la eliminatoria decidida.



James Milner

​(10 partidos, 791 minutos, 0 goles - 2 partidos en la fase previa, 47 minutos, 0 goles). El segundo capitán de los 'Reds' no ha visto portería en la presente edición de la Champions League, pero ha regalado los goles que no ha marcado. Con nueve asistencias, Milner ha batido el récord de mayor número de pases de gol en una sola edición, que ostentaban Wayne Rooney y Neymar, con ocho.



Georginio Wijnaldum

​(11 partidos, 760 minutos, 1 gol - 2 partidos en la fase previa, 180 minutos, 0 goles). Arrancó la campaña como titular en los dos partidos de la fase previa, se estancó ligeramente en la fase de grupos y volvió al once inicial en las rondas finales, en parte por las lesiones de sus compañeros. Las ausencias de dos titulares habituales como Alex Oxlade-Chamberlain y Emre Can le abrieron de par en par las puertas del XI. Marcó un gol decisivo en el partido de vuelta de semifinales en Roma.



Jordan Henderson

​(9 partidos, 778 minutos, 0 goles - 2 partidos en la fase previa, 153 minutos, 0 goles). El capitán es el primer nombre que escribe Klopp en el once inicial. Henderson ha adquirido esta temporada los galones que le exigían y se ha convertido en una pieza fundamental en el centro del campo de los 'Reds'. Da equilibrio, salida de balón y la pausa necesaria al vertiginoso juego del Liverpool. Los tres partidos que se ha perdido han sido por descanso o por sanción.



Emre Can

​(7 partidos, 526 minutos, 1 gol - 2 partidos en la fase previa, 160 minutos, 2 goles). Arrancó de titular en el centro del campo -con dos goles incluidos en la fase previa contra el Hoffenheim- y fue pieza clave en la fase de grupos. Sin embargo, una aparatosa lesión de espalda en marzo le obligó a pasar por el quirófano y a decir adiós a la temporada. Se rumorea que podría forzar y llegar a la final. Can termina contrato a final de temporada y todo apunta a que dejará Anfield.



Alex Oxlade-Chamberlain

​(7 partidos, 320 minutos, 2 goles). Llegó a orillas del río Mersey el 31 de agosto, el último día de fichajes en verano, procedente del Arsenal por 35 millones de libras. Después de un arranque titubeante, el internacional inglés aprovechó la ausencia por lesión de Can y se hizo con un hueco en la línea de volantes. Fue titular, e incluso marcó un tanto en la goleada 3-0 sobre el Manchester City en la ida de cuartos de final. Sin embargo, una inoportuna lesión de rodilla en la ida de 'semis' frente al Roma le obligó a pasar el quirófano y puso fin a su año.



Adam Lallana

​(1 partido, 90 minutos, 0 goles). Otro de los muchos centrocampistas del Liverpool que ha sido castigado por las lesiones esta temporada. El internacional inglés, un fijo el pasado curso, apenas ha tenido relevancia y sólo se ha vestido una vez de corto, en el duelo de vuelta de octavos de final contra el Oporto. Ha ido convocado en varios partidos, pero no ha llegado a jugar.



Sadio Mané

​(10 partidos, 850 minutos, 9 goles - 2 partidos en la fase previa, 177 minutos, 0 goles). La tercera parte de un trío de excepción en la punta de ataque del Liverpool. Mané es la 'M' de la conocida 'MSF'. El futbolista senegalés suma nueve goles esta temporada en la máxima competición continental, uno menos que sus compañeros Roberto Firmino y Mohamed Salah. No vio portería hasta el cuarto encuentro de la fase de grupos, en el 3-3 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Pieza clave, con un 'hat trick', en el 0-5 sobre el Oporto en la ida de octavos.



Roberto Firmino

​(12 partidos, 966 minutos, 10 goles - 2 partidos en la fase previa, 174 minutos, 1 gol). Junto a Mo Salah, el único futbolista de los 'Reds' en ser titular en los 12 encuentros de la Liga de Campeones y en los dos de la fase previa. El brasileño es el segundo máximo artillero de la competición, con 10 goles -empatado con Salah-, y el segundo máximo asistente, con siete pases de gol.



Mohamed Salah

​(12 partidos, 899 minutos, 10 goles - 2 partidos en la fase previa, 180 minutos, 1 gol). Probablemente, el futbolista más destacado del Liverpool en la máxima competición continental. Salah se ha convertido en el referente del equipo desde su llegada a Anfield el pasado verano procedente del Roma. Suma 10 goles y cinco asistencias en la temporada, en la que ha formado un tridente a la altura de muy pocos en el mundo con Firmino y Mané. Pieza clave en las eliminatorias de cuartos de final ante el Manchester City -2 tantos- y de cuartos contra el Roma -2 goles-.