Real Madrid y Liverpool ya saben lo que es ganar en Kiev

Real Madrid y Liverpool, que disputarán este sábado la final de la Liga de Campeones 2017/18 en el Olímpico de Kiev, ya saben lo que es ganar en la capital ucraniana. El conjunto blanco ha disputado cuatro partidos en Kiev, con un balance de una victoria, dos empates y una derrota, mientras que el cuadro 'red' ha jugado dos veces en la ciudad, con un triunfo y una igualada.

La primera visita del Real Madrid fue desalentadora. Se produjo en los cuartos de final de la Liga de Campeones 1998-99. Defendía el título y tras igualar en la ida en el Santiago Bernabéu a un tanto, perdió en la vuelta por 2-0 con un doblete de Andriy Shevchenko, actual embajador de la final de este año.



En cambio, en la temporada siguiente, el Real Madrid abrió la segunda fase de grupos en el entonces denominado estadio Valery Lobanovsky con triunfo por 1-2, con dianas de Fernando Morientes y Raúl González.



El cuadro blanco acabó proclamándose campeón continental ante el Valencia en París. No volvió el cuadro madridista a Kiev hasta septiembre de 2004 para jugar un partido de la fase de grupos.



Con Zinedine Zidane en el once, estuvo al borde del k.o. con los tantos iniciales de Ayila Yussuf (m.13) y Maris Verpakovskis (m.23), pero reaccionó y sacó un 2-2 merced a las dianas de Raúl González (m.38) y Luis Figo (m.44, de penalti).



Repitió resultado y marcha en el marcador en diciembre de 2006, en el último partid de la fase de grupos, con todo ya resuelto. Un doblete de Maksim Shatskikh (m.13 y 27) puso en clara ventaja al conjunto ucraniano, pero el brasileño Ronaldo Nazario selló otras tablas con dos dianas al final (86 y 88p.).



Curiosamente, en estas dos temporadas en las que el Real Madrid igualó a dos en la capital ucraniana el Liverpool alcanzó la final de la Liga de Campeones ante el Milan. Ganó la 2004/05 y perdió la 2006/07.



El 16 de octubre de 2001 fue la primera visita del conjunto inglés al Olímpico de Kiev. Ausente el técnico francés Gerard Houllier por problemas de salud, el cuadro que dirigió Phil Thompson venció con goles de Danny Murphy y Steven Gerrard, que superaron a la diana del local Tiberiu Ghioane.



La segunda y última fue en la tercera ronda previa de la Champions 2006/07, pero no fue ante el Dinamo o frente a un equipo ucraniano, sino ante el Maccabi Haifa, ya que no se podían disputar encuentros de competición europea en Israel por problemas de seguridad en dicho país.



El conjunto que dirigía el técnico español Rafa Benítez ganó en la ida en Anfield por 2-1 y en la vuelta, en el estadio Valeriy Lobanovskiy, el espigado delantero Peter Crouch permitió que su equipo sacara un 1-1 y se clasificase para la fase de grupos. Acabó disputando la final ante el Milán en Atenas, pero perdió por 2-1 la oportunidad de sumar un nuevo título.