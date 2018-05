Keylor y Benzema: reconciliación que llevó al Real Madrid a la final

Keylor Navas y Karim Benzema lograron una soñada reconciliación en el juego que llevó al Real Madrid a la fina de la Champions League. El conjunto merengue empató 2-2 con el Bayern pero clasificó por el resultado en Alemania (1-2).

Primero, el portero de Costa Rica tuvo dos intervenciones con culpa en el partido contra la Juventus en los cuartos de final de la Champions. El conjunto de Italia marcó el 0-3 y la serie iba a los penales, pues el guardameta no tuvo una buena noche y dejó escapar el segundo gol. También, en el tercero de la Juventus no logró encajar en sus brazos el balón y el esférico le quedó al delantero, que puso el tercero.



Aunque son muchas los rumores del Real Madrid para contratar a un nuevo portero, este martes quedó demostrado que Keylor sigue teniendo nivel y está bien para afrontar los patidos, a lo que dijo a 'Mega', "ya ficharon un portero nuevo. Me corté el pelo, yo soy el otro", bromeó.



Media clasificación fue gracias al guardameta



Keylor tuvo un partido soñado contra Bayern Múnich, le sacó varios balones de gol a Lewandowski, a Müller que remató de cabeza y el costarricénse voló de palo a palo para salvar el gol... Hubo varias jugadas que Bayern no logró concretar debido a la buena actuación del portero blanco.

"Keylor nos ha dado vida, fue un partido muy sufrido", comentó Zinedine Zidane tras el final del patido.



La otra media clasificación fue gracias a Benzema



El delantero, que ha sido tan criticado este semestre en el Real Madrid, marcó un doblete en el partido y le dio el pase a la final de Champions al conjunto merengue.



El primer tanto lo anotó tras librarse de la marca de David Alaba y recibió un grandioso centro de Marcelo. El francés cabeceó y anotó el 1-1, primer gol del delantero en el encuentro. A solo segundos de iniciar la segunda mitad, Ulreich y recibió un pase de Tolisso, que presionó Benzema, y el guardameta no supo que hacer con el balón, y terminó dejándolo pasar para que el francés anote el segundo gol del Real y de su cuenta.



"Noche perfecta para mí y para todos, hay momentos difíciles y otros buenos, hoy al afición disfrutó mucho del partido. La final se gana, no se juega", mencionó el delantero.



Ahora, Real Madrid enfrentará su tercera final consecutiva de Champions y esperará rival entre Liverpool y Roma para medirse el 26 de mayor en Kiev. Keylor y Benzema, si no hay algo extraordinario, estarán presentes de nuevo con el conjunto blanco en este partido.