Nuevo entrenador para James, el Bayern confirmó a Jupp Heynckes

Bayern Múnich confirmó este viernes el fichaje como entrenador de Jupp Heynckes, quien asumirá ese puesto por cuarta vez hasta el final de la temporada, tal como había avanzado anteriormente el propio técnico a un medio alemán.

"Entre Heynckes y el FC Bayern hay una relación de confianza. Eso se volvió a ver en las conversaciones que Uli Hoeness, Hasan Salihamidzic y yo hemos tenido esta vez con él. Estamos agradecidos que haya aceptado nuestra oferta", afirmó el presidente del Consejo Directivo, Karlnheinz Rummenigge, a través de un comunicado.

"En estos momentos, él es el entrenador ideal para el Bayern", prosigue Rummenigge a propósito de Heynckes, quien se presentará como técnico del club el próximo lunes. Heynckes había avanzado la noticia poco antes, en declaraciones a la revista deportiva "Kicker", donde explicó que se trataba de un "acto de amistad".

"No hubiera vuelto a ningún otro club del mundo pero para mí el Bayern es un asunto de corazón", dijo Heynckes, de 72 años, en alusión a todo lo que le debe al club, que fue una de las estaciones más importantes de su carrera como entrenador.

