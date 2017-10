'Mi sueño más grande es ganar el Mundial': James Rodríguez

0







"Es difícil y duro, pero para eso son los sueños, hay que pensar en grande”, dijo el colombiano en un evento al que asistieron hin chas y algunos periodistas en territorio europeo.

Los aficionados tuvieron ocasión de hacerle preguntas, especialmente sobre sus goles favoritos: “Los goles de Uruguay en el Mundial de Brasil 2014 y el de Perú en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 son los mejores. Cada uno significa algo diferente, pero son muy especiales. El primero fue el del paso a los cuartos de final de la Copa del Mundo, el otro es de la clasificación. Espero poder aportar más goles históricos”, dijo.

El 10 de la Selección Colombia no está preocupado por repetir el título de goleador del Mundial que logró en Brasil con 6 tantos, uno de ellos merecedor del premio Puskas. Su prioridad es el país y uno de sus más fieles compañeros: “Volver a ser goleador del Mundial no me trasnocha, ojalá esta sea la hora del ‘Tigre’ Falcao", dijo.

"Quiero seguir haciendo historia y ojalá podamos pasar a semifinales. Quiero hacer un excelente Mundial”, concluyó uno de los hombres más influyentes en el equipo de José Pékerman.

Redacción Futbolred