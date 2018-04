James entrenó en el gimnasio este viernes por "molestias"

Jupp Heynckes habló este viernes en conferencia de prensa previa al partido entre Bayern Múnich contra el Eintracht Frankfurt, por la Bundesliga, y señaló que James Rodríguez no hizo parte del grupo principal en la práctica.

"James tuvo algunos problemas y entrenó hoy en el gimnasio", comentó el entrenador alemán, quien no ahondó en el tema, pero espera en que el colombiano esté para el partido de vuelta de Champions frente al Real Madrid, el martes 1 de mayo.



Ante esto, lo más seguro es que James no esté en el duelo de este sábado, pues la Liga ya está asegurada para el plantel bávaro.



Sin embargo, quienes sí preocupan en las arcas alemanas son Javi Martínez, Arjen Robben y Thomas Muller, pues ellos terminaron con molestias más graves. Además, Jerome Boateng no estará para el partido contra los españoles.