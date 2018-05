James busca el doblete con Bayern frente al Eintracht Fráncfort

El Bayern buscará este sábado el doblete en la final de la Copa de Alemania ante el Eintracht Frácnfort, en la que un triunfo sería una especie de regalo de despedida para Jupp Heynckes, justo en un partido en el que en el otro banquillo estará su sucesor designado, Niko Kovac.

El Bayern, que muy seguramente contará con el colombiano James Rodríguez, es claro favorito pero la última jornada de la Bundesliga, en la que los bávaros cayeron goleados por 1-4 ante el Stuttgart, mostró que, tras la eliminación de la Liga de Campeones, ha habido una cierta relajación que podría pasar factura.



En lo personal, el colombiano buscará el título número 20 de su carrera, nada mal para una de las revelaciones del fútbol alemán en la temporada.



En Bayern la gran noticia es el regreso de Manuel Neuer a la convocatoria tras ocho meses de ausencia aunque los planes de Heyncke, aunque se espera que Sven Ulreich sea mañana el portero titular. "Manuel ha entrenado sin problemas, está bien preparado y estará en la convocatoria pero, lo digo para evitar especulaciones, no saldrá de titular", dijo Heynckes en al conferencia de prensa.



Por el contrario, son baja el central Jerome Boateng, con problemas musculares, Arjen Robben, por la misma razón, y Arturo Vidal, convaleciente de una lesión de rodilla. El capitán Thomas Müller, que había tenido problemas estomacales, se ha recuperado y, según dijo Heynckes, podrá jugar mañana desde el comienzo.



El Eintracht, por su parte, procurará dar una sorpresa y en la cúpula del club es inocultable el deseo de tomar revancha ante el Bayern por el fichaje de Kovac que no ha sido bien recibido por el entorno.



Kovac se juega mucho en el partido, no sólo por la necesidad de despedirse con cierto decoro del Eintracht sino también por la necesidad de ganarse el respeto del vestuario bávaro de cara a la próxima temporada.



No es indispensable un triunfo, que sería una sensación y el primer título del Eintracht desde hace 30 años, pero si un buen partido en el que su equipo no se hunda por completo ante la esperada superioridad bávara.



Sin embargo, tanto Kovac como Heynckes insistieron hoy que no es un momento de pensar en lo que pase después de mañana y que de momento todo está centrado en el deseo de ganar el partido. "Quiero ganar la final, lo que pase después del domingo ya se verá después y de momento es irrelevante", dijo Kovac.



El Eintracht, tras haber estado incluso en los puestos de la Liga de Campeones, tuvo problemas en la recta final de la temporada y cayó hasta el octavo lugar de la clasificación de la Bundesliga con lo que ganar la copa es la última posibilidad que tiene para estar en Europa la próxima temporada. El bajón del Eintracht ha sido atribuido por muchos al desgaste de una plantilla limitada en un equipo que vive mucho del despliegue físico, lo que también puede ser un hándicap mañana.



En su carrera hacia la final de la copa, una de las claves del Eintracht ha sido la fortaleza defensiva, que mañana se verá puesta a prueba ante el mejor ataque de la competición.



Alineaciones probables



Bayern: Ulreich; Kimmich, Süle, Boateng, Alaba; Thiago; Tolisso, James; Müller, Lewandowski y Ribery.



Eintracht: Hradecky; Abraham, Hasebe, Salcedo; Da Costa, Mascarell, KP Boateng, Willems; Wolf; Jovic, Rebic.



Árbitro: Felix Zwayer

Estadio: Olímpico de Berlín:

Hora: 1:00 p.m. (hora colombiana)