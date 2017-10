'Fue una sensación preciosa marcar mi primer gol en el Allianz': James

0







Actualizado hace 1 hora

"Jugamos un buen partido en general. Creamos buenas ocasiones contra el Leipzig y los tres puntos nunca estuvieron en peligro después de adelantarnos en el marcador”, explicó James tras el gol que le amrcó al leipzig en la Bundesliga.

Sobre su adaptación, el volante colombiano advirtió que todo hace parte de un proceso: “Sufrí molestias en la espalda pero ya estoy en forma... La vida aquí es completamente nueva para mí. Tengo que hacerme más al estilo de juego que propone el Bayern y es algo que no se hace de la noche a la mañana".

Jaaaaaames 💪🏼💪🏼👌🏼 — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 28, 2017

James le dijo al diario As de España que su relación con el técnico Jupp Heyckens es muy fluida: “Es un entrenador experimentado que transmite tranquilidad y serenidad. Con él intento hacer las cosas igual que con el resto de entrenadores que tuve: llevar sus ideas al campo, aprender de él y crecer como futbolista. Que hable español facilita las cosas”.

Su posición, de la mano del nuevo entrenador, no debería cambiar mucho. "No creo que mi posicionamiento vaya a cambiar con el nuevo entrenador. Jugué de extremo ante el Leipzig, en algunas acciones fue por dentro para causar situaciones de peligro”, dijo.

El 10 colombiano tuvo palabras para su antecesor, Carlo Ancelotti, el hombre que lo llevó al Bayern. "Nadie se alegra por este tipo de cosas, pero desafortunadamente el fútbol es así. Hay que tener en cuenta que las cosas pueden cambiar de golpe. Solo puedo decir que le estoy muy agradecido a Carlo por todo lo que pude aprender con él”, aseguró.

Eres lo mejor que me ha pasado. Una publicación compartida de James Rodríguez (@jamesrodriguez10) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 8:59 PDT

Su única queja, entre risas, fue por el clima: "Del frío ni hablar... He tratado de estar bien preparado para el invierno, una chaqueta no era suficiente así que compré un par de ellas. Pero al final lo que importa aquí es el fútbol, que es igual en todos los rincones del mundo. Hago lo que amo y me gusta más con cada día que pasa", comentó.

Redacción Futbolred