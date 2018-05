Bayern Múnich vs. Stuttgart: así termina la temporada de la Bundesliga

Este sábado, en horario unificado de las 8:30 a.m. (hora de Colombia), se disputará la fecha final de la Bundesliga alemana, que ya coronó en fecha pasadas al Bayern Múnich como campeón de la campaña 2017-2018. Justamente el actual monarca se despedirá de su gente, en el Allianz Arena, enfrentando al Stuttgart, en un juego tranquilo para el local, pero que tiene al visitante con la obligación de ganar para tratar de clasificar a la Europa League de la próxima temporada.

Muchos juegos tienen su importancia en la clausura del campeonato. El Bayern querrá despedir con un triunfo a su entrenador Jupp Heynckes, que no seguirá a cargo y se despedirá el sábado 19 de mayo en la final de la Copa de Alemania -contra Eintracht Frankfurt-; además defiende su invicto de local durante toda la campaña. Mientras que Stuttgart debe sacar los 3 puntos y esperar derrotas de Frankfurt y Leipzig, para quedarse con el cupo a la fase previa de Europa League.



Justamente el Eintracht, que tampoco tiene un cupo asegurado, visita al Schalke 04, que ya firmó el segundo lugar y estará en la Liga de Campeones 2018-2019. Pero el Leipzig es el que tiene que defender el sexto puesto y tendrá que ganar en Berlín, al Hertha, para no depender de lo que hagan sus rivales.



Bayer Leverkusen es otro equipo necesitado del triunfo: los 3 puntos le aseguran el cupo directo a Europa League, pero si el Hoffenheim no derrota a Borussia Dortmund, podría entrar a Champions. Incluso Dortmund no se puede permitir una caída, para no pasar problemas en la última fecha y estar en la Liga de Campeones la próxima temporada.



Finalmente, el drama se vivirá en la parte baja de la tabla para saber qué equipo jugará la prórroga por el descenso, pues ya hay dos que bajan directamente y el puesto 16 da la oportunidad de jugar contra un equipo de Segunda para luchar por la permanencia. Wolfsburgo está en ese puesto y debe ganarle al Colonia, por cualquier resultado, y esperar que Freiburgo pierda en casa contra Augsburgo. Solo así, y por diferencia de gol, los lobos se salvarían de jugar más partidos para quedarse en la A.



Así se jugará la última fecha de la Bundesliga:



8:30 a.m.: Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

8:30 a.m.: Hertha Berlín vs. Leipzig

8:30 a.m.: Wolfsburgo vs. Colonia

8:30 a.m.: Mainz 05 vs. Werder Bremen

8:30 a.m.: Hamburgo vs. Borussia Monchengladbach

8:30 a.m.: Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt

8:30 a.m.: Freiburgo vs. Augsburgo

8:30 a.m.: Bayer Leverkusen vs. Hannover

8:30 a.m.: Bayern Múnich vs. Stuttgart