Bayern Múnich, sin James ni varios titulares, goleó 4-1 al Frankfurt

Bayern Múnich aprovechó su condición de campeón anticipado en la Bundesliga alemana, para presentar una nómina suplente y aun así golear 4-1 al Eintracht Frankfurt, en juego correspondiente a la jornada 32. El técnico Jupp Heynckes decidió cuidar a sus titulares debido a que el martes jugarán la semifinal de vuelta de la Champions League, visitando al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Con la mentalidad de Heynckes de no asumir riesgos en la competición alemana, James Rodríguez fue suplente y no ingresó; además le dio descanso a Robert Lewandowski y Thomas Múller, quienes también vieron desde el banquillo el triunfo de sus compañeros. Solo el arquero Sven Ulreich y los defensas Joshua Kimmich y Mats Hummels, que jugaron contra el Real Madrid en la ida europea, formaron parte del once inicial contra Eintracht.



No tuvo problemas el Bayern para sumar un nuevo triunfo. Niklas Dorsch, al borde del descanso, adelantó al Bayern, que anotó el segundo en el tramo final, cuando se agitó el partido. Fue Sandro Wagner el autor del 2-0 en el 76. Dos después, Sebastien Haller estrechó las distancias al anotar el gol del Eintracht. Pero Rafinha, en el 87 y Niklas Suele, en el tiempo añadido, redondearon una nueva goleada del campeón alemán.



Frankfurt, por su parte, no pudo evitar su tercera derrota seguida y se aleja de los puestos europeos.