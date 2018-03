Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: el clásico que podría coronar al campeón

No caben dudas de que el Bayern Múnich es el amo y dueño de la Bundesliga. De 54 ediciones que se han disputado en Alemania, 26 veces se coronó el gigante de Baviera. Y este sábado, recibiendo al Borussia Dortmund (11:30 a.m.), va por su estrella 27 y por la sexta corona consecutiva en Alemania.

Para consagrarse campeón, el Bayern deberá esperar que el Schalke 04 no le gane al Freiburgo, en duelo que inicia a las 8:30 a.m. Así, si gana el cuadro de Múnich, ampliará su ventaja a 20 unidades sobre su escolta, quedando apenas 18 puntos por disputarse. Los dirigidos por Jupp Heynckes saldrán al campo ya sabiendo si pueden lograr el título.



Un detalle curioso es que sería la primera vez que el Bayern se corona campeón en la Allianz Arena. Desde que se inauguró el estadio, en 2005, el Bayern ha ganado en ocho ocasiones la Bundesliga pero siempre ha logrado el título en partidos como visitante. Incluso ha llegado a hablarse de una "maldición" del Allianz, aunque la palabra -en vista de la colección de ensaladeras y copas que ha acumulado el Bayern- puede parecer desproporcionada.



El ‘Klassiker’, como se conoce al duelo entre Bayern y Dortmund, será como siempre a muerte, pues el visitante sabe que no puede dar ventajas en su lucha por quedar entre los primeros cuatro puestos y así poder ir a la Champions de la próxima campaña.



"No tenemos intención de ver al Bayern Múnich celebrar el título contra nosotros", declaró el entrenador Peter Stoger, consciente de que sería un golpe moral para el conjunto de la cuenca del Ruhr.



Sin embargo, Bayern no podrá gastar todas sus fuerzas en ganar el clásico y coronarse campeón anticipadamente, pues entre semana jugará el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, frente al Sevilla español.



Así será la fecha 28 de la Bundesliga:



Sábado, 31 de marzo



8:30 a.m.: Bayer Leverkusen vs. Augsburgo

8:30 a.m.: Hannover 96 vs. Leipzig

8:30 a.m.: Hoffenheim vs. Colonia

8:30 a.m.: Schalke 04 vs. Freiburgo

8:30 a.m.: Stuttgart vs. Hamburgo

11:30 a.m.: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

1:30 p.m.: Hertha Berlín vs. Wolfsburgo



Domingo, 1 de abril



8:30 a.m.: Werder Bremen vs. Frankfurt

11:00 a.m.: Mainz 05 vs. Borussia Monchengladbach



