Bayern de James: el único que sigue soñando con el triplete europeo

Esta semana será clave para el Bayern Múnich, de James Rodríguez, que no se ha permitido demasiadas celebraciones por el título anticipado de la Bundesliga por una ambiciosa razón: no quieren fiesta hasta no lograr el triplete, es decir los títulos de Liga, Copa y Champions League.

Bayern, que como de costumbre cabalgó en la Bundesliga, en la que tiene una ventaja de 20 puntos sobre el Schalke (segundo), se coronó campeón el pasado 7 de abril y, como dijo su DT, Jupp Heynckes, no hubo más que “una copa de champaña” para no distraerse. Conoce la fórmula pues fue él quien logró la hazaña del triplete con el poderoso equipo bávaro del 2013.



Conteniendo la euforia, Heynckes y los suyos comenzarán esta semana la batalla por asegurar también la Copa de Alemania, en la que enfrentarán al Bayern Leverkusen este martes. En la otra llave se medirán, el miércoles, Schalke y Eintracht Frankfurt, este último dirigido por Niko Kovac, un detalle que agrega algo de morbo si es que ambos equipos llegan a la gran final, el 19 de mayo.



Y la siguiente semana la cita será en Madrid con el bicampeón europeo, una final anticipada para muchos en la Champions League, que encuentra a ambos equipos en plenitud de rendimiento y mezcla un interés particular para Colombia, el encuentro de James con el equipo que aún le tiene un contrato firmado. El 25 de abril, en el Allianz Arena, será la primera cita.



Real Madrid tiene en la Champions todas sus ilusiones, pues la Liga y la Copa hace tiempo son historia. Es el mismo destino de Roma, que no tiene nada que perder tras sacar del camino al Barcelona y del Liverpool, que hace mucho se despidió de la Premier League y la FA Cup pero tiene el alivio de haber eliminado al poderoso Manchester City de Guardiola.



Bayern mira desde la barrera a otros muy poderosos clubes que soñaron el triplete pero fracasaron en el intento.



En las últimas horas Guardiola se coronó campeón de la Premier League, el primero de su cuenta y el quinto en la historia del Manchester City (1936-37, 1967-68, 2011-12, 2013-14 y 2017-18). Se trata de una alegría que le llega cinco días después de la gran decepción del año: eliminación de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa a pies del Liverpool.



La FA Cup se le escapó al poderoso equipo ciudadano tras la derrota 1-0 contra el Wigan de tercera división, y ahora es asunto de Manchester City y Tottenham en una llave y de Chelsea y Southampton en la otra (21 y 22 de abril respectivamente).



Otro que se ilusionó fue el multimillonario PSG del técnico español Unai Emery, que por fin, obtuvo matemáticamente su título, si bien no era el más deseado. Y es que la plantilla se construyó a golpe de "petrotalonario" con miras a alzar la Champions, de la que le echó el Real Madrid en octavos.



Queda el consuelo de la Copa de Francia, en la que se medirá al Caen. Si Mónaco no pudo oponer mayor resistencia a su poderío (cayó 7-1 en Liga 1), es poco probable que algo frente su camino al doblete.



Barcelona, que sufrió otro mazazo contra Roma en Champions (4-1 en la ida y 3-0 en el estadio Olímpico) se repuso con un nuevo récord de LaLiga, 39 partidos invicto, si bien tampoco era el objetivo fundamental. Ahora la definición de la Liga, en la que tiene una ventaja de 11 puntos frente al Atlético de Madrid y de 15 sobre al Real Madrid, será el elixir para Ernesto Valverde y sus estrellas.



El título de Copa se decidirá el próximo 21 de abril contra el Sevilla y entonces, si todo sale según el libreto, habrá doblete en la primera temporada de Valverde.



Parece ingrato, pero es real: los títulos de Liga y Copa no se consiguen sin luchar, tienen su mérito y son importantes para la estabilidad laboral de más de un DT, pero saben a poco cuando se ha escapado la Champions League, el torneo de los torneos en el Viejo Continente. Y esa, felizmente, ya es una ilusión que sólo conserva el Bayern Múnich de James.